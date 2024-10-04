Премьер-министр Косово Альбин Курти предупредил, что победа России в Украине может поставить под угрозу 25-летний мир на Балканах, поскольку может способствовать сербскому экспансионизму. Выступая 3 октября в Варшаве, он подчеркнул важность единства Запада в поддержке Украины, защищающейся от российского вторжения.

Отношения между Косово и Сербией остаются напряженными: за последние 13 лет переговоры о нормализации при содействии ЕС так и не смогли достичь прогресса. Белград считает частью Сербии, не признавая его независимости.

В мае министр иностранных дел Косово Доника Гервалла-Шварц заявила, что Косово поддерживает Украину «безоговорочно», несмотря на то, что Киев не признает его независимость.

Премьер Курти утверждал, что усиление России приведет к ободрению Сербии, что может поставить под угрозу не только Косово, но и Боснию, Черногорию и «возможно, Северную Македонию», которые он считает потенциальными целями, как он считает, сербских экспансионистских амбиций.

«Эти 25 лет в этом столетии были четвертью века с наивысшей степенью мира, свободы и демократии на Балканах», - заявил косовский премьер.