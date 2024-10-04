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События на Ближнем Востоке «перегрузили» Telegram
Команда Telegram объяснила сбои в работе платформы событиями «в Израиле, Ливане и Иране», но поспешила заверить, что проблемы уже «полностью решены»
События на Ближнем Востоке «перегрузили» Telegram
Фото: Reuters / Others
4 октября 2024 г.

Рекордные нагрузки и проблемы с работой приложения Telegram в последнее время вызваны ситуацией на Ближнем Востоке, заявили представители мессенджера.

«В связи с недавними событиями на Ближнем Востоке, особенно в Израиле, Ливане и Иране, Telegram столкнулся с беспрецедентной нагрузкой. За последние несколько дней некоторые пользователи могли столкнуться с временными проблемами с подключением и затруднениями с доступом к медиафайлам», - говорится в сообщении.

«Благодаря усилиям нашей технической команды Telegram остался доступным в большинстве стран, и теперь все проблемы полностью решены», — заявила команда Telegram.

1 октября Израиль начал свое наземное вторжение в Ливан. Вечером того же дня Иран запустил, по разным оценкам, от 200 до 500 ракет по территории Израиля. Этому предшествовали израильские бомбардировки южных районов Ливана, а также районов и пригородов Бейрута, где действует воюющая с Израилем группировка «Хезболла».

На протяжении почти года конфликт продолжался в формате трансграничных обстрелов. Однако в середине сентября в Ливане был произведен дистанционный подрыв сотен пейджеров и раций, которые использовались членами «Хезболлы». По общему предположению, авторство этого теракта принадлежит Израилю, хотя в Тель-Авиве не признают причастность к подрыву устройств. За этим последовали убийства главы группировки Хасана Насраллы и ряда других высокопоставленных функционеров в результате авиаударов, а затем и наземное вторжение с участием порядка 10-15 тыс. военных.

В результате израильских ударов за последние две недели в Ливане погибло более 1000 человек, почти четверть из них — женщины и дети, сообщал в конце сентября местный Минздрав.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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