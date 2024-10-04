Бывший глава НАТО Йенс Столтенберг в молодости в течение нескольких лет общался с сотрудником КГБ и даже пытался завербовать его на сторону Запада. Об этом Столтенберг написал в своей книге «Моя история».

Столтенберг поведал, что регулярно встречался с атташе по культуре советского посольства в Осло за бутербродами с креветками в одном из старейших ресторанов города - Stortorvets Gjæstgiveri. Столтенберг всегда подозревал, что атташе Борис Кириллов работает на КГБ.

Телеканал NRK сообщил, что позже было подтверждено, что Кириллов был советским шпионом и офицером КГБ, а в его задачи входила вербовка политиков и других норвежцев в качестве агентов и конфиденциальных контактов.

Столтенберг написал, что они с Кирилловым общались в конце 1980-х, при этом Столтенберг назвал Кириллова «знающим и интересным собеседником».

«В 1991 году норвежская контрразведка пришла ко мне и спросила, не могли бы вы помочь нам убедить Кириллова стать перебежчиком? Я знал этого парня десять лет. Во время последнего обеда я сказал: «Я знаю тебя, ты знаешь меня, если хочешь соскочить: Норвегия — прекрасная страна. Они о тебе позаботятся», — вспоминает Столтенберг.

Попытка оказалась безуспешной и больше он с Кирилловым не встречался. По словам Столтенберга, позже он узнал, что на основе его контактов с Кирилловым КГБ составил на него досье, в котором он (Столтенберг) именовался как «Стеклов». Согласно расследовательской программе Brennpunkt телеканала NRK, такие досье составлялись, когда потенциальный вербовщик переходил на более высокий уровень «выращивания» или уже рассматривался как «конфиденциальный контакт».

«Я никогда не беспокоился о том, что скажу слишком много, потому что не знал никаких государственных секретов», - добавил бывший генсек НАТО.