Почти четверть израильтян всерьез задумывались об отъезде из страны в течение последнего года на фоне многофронтовой войны. Об этом свидетельствует опрос, проведенный компанией Kantar Insights и общественной телекомпанией Kan.

Согласно опросу, проведенному на прошлой неделе среди репрезентативной выборки взрослых израильтян, 1% респондентов сказали, что уже уехали и вернулись; 23% сказали, что рассматривали возможность отъезда - временного или постоянного - но не сделали этого; 67% сказали, что не рассматривали возможность отъезда; и 9% не ответили или сказали, что не знают.

Избиратели коалиции Нетаньяху об отъезде думают вдвое реже, чем сторонники нынешней оппозиции - с 14 % и 36 % соответственно.

Светские респонденты чаще рассматривают возможность переезда, чем их религиозные коллеги.

Среди респондентов, которые заявили, что рассматривали возможность отъезда, 24 % изучали варианты жилья за границей, 21 % - возможности трудоустройства, 15 % получили или пытались получить загранпаспорт или визу и только 36 % не пытались никаким из указанных способов подготовиться к отъезду.

Авторы исследования не указали количество респондентов.

В июне газета Times of Israel со ссылкой на миграционное ведомство сообщила, что в течение первых шести месяцев войны в Газе более полумиллиона (около 550 тыс.) израильтян покинули страну и не вернулись. Издание отмечает, что то, что могло быть временным бегством израильтян во время войны или техническими трудностями при возвращении, теперь превратилось в постоянную тенденцию или постоянную миграцию.

Согласно данным Центрального статистического бюро Израиля, в апреле население Израиля составило 9,9 млн человек, включая более 2 млн палестинцев, 400 тыс. палестинцев в оккупированном Восточном Иерусалиме и 20 тыс. сирийцев на оккупированных Голанских высотах.