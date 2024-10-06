КНР никогда не станет «родиной» Тайваня, потому что у Тайваня более древние политические корни. Об этом заявил в субботу президент острова Лай Цинде.

Лай, которого КНР называет «сепаратистом», отвергает претензии Пекина на остров. Он напомнил, что Тайвань носит название «Китайская Республика» и ведет свою непрерывную историю с революции 1911 года, когда была свергнута последняя императорская династия Китая.

Республиканское правительство бежало на Тайвань в 1949 году после поражения в гражданской войне с коммунистами Мао Цзэдуна, которые создали Китайскую Народную Республику, с тех пор продолжающую претендовать на остров как на свою «исконную» территорию.

Выступая на концерте в преддверии празднования национального дня Тайваня 10 октября, Лай отметил, что 1 октября КНР отметила свое 75-летие, а через несколько дней исполнится 113 лет Китайской Республике.

«Поэтому с точки зрения возраста Китайской Народной Республике совершенно невозможно стать «родиной» народа Китайской Республики. Напротив, Китайская Республика может стать родиной для жителей КНР старше 75 лет», - добавил Лай под аплодисменты.

«Один из важнейших смыслов этих торжеств заключается в том, что мы должны помнить, что являемся суверенной и независимой страной», - сказал он.

Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая накануне национального праздника своей страны, подтвердил мнение своего правительства о том, что Тайвань является ее территорией.

Лай, который выступит со своей основной речью по случаю национального праздника 10 октября, и раньше раздражал Пекин историческими ссылками. В прошлом месяце он заявил, что если претензии Китая на Тайвань связаны с территориальной целостностью, то он также должен забрать земли у России, уступленные последней китайской династией в XIX веке.