Королевский военно-морской флот Новой Зеландии потерял свой первый корабль в море со времен Второй мировой войны.

HMNZS Manawanui, специализированное судно для дайвинга и съемки океана, село на мель недалеко от острова Уполу в субботу вечером, когда проводилось обследование рифа. Впоследствии судно загорелось, а затем опрокинулось.

Все 75 человек на борту были эвакуированы на спасательных шлюпках рано утром в воскресенье, говорится в заявлении Сил обороны Новой Зеландии. Официальные лица заявили, что причина посадки на мель неизвестна и будет расследована.

Инцидент произошел во время бурной и ветреной погоды. По словам военных, спасателям пришлось «побороться» с течением и ветром.

Экипаж и пассажиры судна, в том числе семь ученых и четверо иностранных военных, размещены на Самоа, после чего их отправят обратно в Новую Зеландию.

«Когда мы вошли в бухту, мы увидели корабль, но дыма не было. Через 15 минут стали видны огонь и дым. Вскоре после этого оно затонуло», — сказал агентству Reuters Дэйв Пул, который стал свидетелем возгорания судна.

Министр обороны Джудит Коллинз во время пресс-конференции назвала этот инцидент «по-настоящему печальным днем для военно-морского флота».

«Но все справились, и это, я должна сказать, заслуга профессионализма [экипажа], подготовки и их собственного мужества», — добавила она.

HMNZS Manawanui — первый корабль ВМС Новой Зеландии, который был непреднамеренно потоплен с момента участия страны в морских сражениях во время Второй мировой войны. Несколько других кораблей были намеренно затоплены за прошедшее время по разным причинам, в том числе для использования в качестве затонувшего судна для дайвинга или искусственного рифа.

По словам военных чиновников, сейчас их усилия направлены на то, чтобы попытаться спасти судно и свести к минимуму экологические последствия затопления.