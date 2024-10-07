В результате атаки израильской армии на палатки у больницы «Мученики Аль-Аксы» в центре блокированного сектора Газа пострадали около 11 человек, в том числе дети и журналисты. По информации палестинского агентства WAFA, удар был нанесен беспилотными летательными аппаратами.

Пострадавшие были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Среди них оказались как вынужденные переселенцы, укрывавшиеся в палатках на территории больницы, так и сотрудники СМИ, пострадавшие при освещении событий.

Медицинские бригады палестинского Красного Полумесяца также доставили в баптистскую больницу «Аль-Ахли» раненых после авиаудара по жилому дому в районе Аш-Шуджайя на востоке Газы.

В воскресенье армия сообщила об окружении района Джебалия на севере Газы после признаков того, что ХАМАС восстанавливает свои позиции, несмотря на почти год боевых действий.

С 7 октября 2023 года в результате израильских атак на сектор Газа погибли 41 870 палестинцев, из которых около 17 тыс. — дети и 11 378 — женщины. Ранения получили 97 166 человек. Сообщается, что под завалами остаются тела около тысячи погибших, пока не извлеченные из-под разрушенных зданий.

В связи с годовщиной израильского вторжения в Газу по всему миру прошли массовые демонстрации в поддержку палестинцев, в том числе в Анкаре, Лондоне, Париже и Кейптауне.