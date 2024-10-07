В ночь на 7 октября в аннексированном Крыму вспыхнул пожар на нефтебазе, который, по данным российских государственных агентств, возник в результате атаки украинских дронов. Глава российской администрации Феодосии Игорь Ткаченко сообщил, что жертв и пострадавших нет, на месте работают пожарные расчеты МЧС.

Сначала местные власти объявили о введении режима техногенной чрезвычайной ситуации, однако позже опровергли эту информацию, назвав ее «технической ошибкой». Видео с кадрами пожара публикует телеграм-канал Astra, где за кадром слышны голоса местных жителей, утверждающих, что «в нефтебазу попали».

Ранее российские и украинские телеграм-каналы сообщили об атаке беспилотников на различные объекты в Крыму. Украинский телеграм-канал «Крымский ветер» передал сообщения от очевидцев о взрывах в районе Феодосии около 04:30. По информации канала Shot, на нефтебазе горят несколько цистерн, а на прилегающих улицах перекрыто движение.

Предполагается, что объектом атаки стало АО «Морской нефтяной терминал» — крупнейший нефтеперевалочный терминал Крыма, расположенный на территории феодосийского торгового порта. Этот терминал обеспечивает перевалку и хранение топлива и считается важным стратегическим объектом.

Минобороны РФ сообщило о том, что российские ПВО сбили 21 беспилотник за ночь, из которых 12 были над Крымом. При этом в утренней сводке ведомства ничего не сказано о пожаре в Крыму.

Ранее, в марте 2024 года, эта же нефтебаза уже подвергалась атакам, которые привели к серьезным повреждениям инфраструктуры и пожарам.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.