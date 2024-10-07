Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине в 2024 году стали американские исследователи Виктор Эмброс и Гэри Равкан. Награду они получили за открытие микроРНК — молекул, которые играют важнейшую роль в посттранскрипционной регуляции генов. Работа ученых показала, что микроРНК регулирует экспрессию генов, что имеет огромное значение для функционирования многоклеточных организмов.

Согласно пресс-релизу Нобелевского комитета, исследования Эмброса и Равкана раскрыли совершенно новый механизм генетической регуляции, который в будущем может оказать влияние на лечение различных заболеваний. Геном человека, как сейчас известно, кодирует более тысячи микроРНК, каждая из которых имеет свои уникальные функции и может быть связана с развитием и функционированием клеток.

Каролинский институт, который присуждает премию, отметил, что открытие микроРНК было одним из значительных шагов в понимании того, как генетическая информация управляется в клетках. Это открытие продолжает серию значимых достижений в области медицины: так, в 2021 году Нобелевская премия по физиологии и медицине была присуждена американцам Дэвиду Джулиусу и Ардему Патапутяну за работы над рецепторами тепла, холода и прикосновения, а в 2023 году — биохимикам Каталин Карико и Дрю Вайсману за исследования мРНК, на основе которых были созданы вакцины от COVID-19.

«Нобелевская неделя» начинается с объявления лауреата премии по медицине и физиологии. Далее, во вторник, будет объявлен лауреат премии по физике, в среду — по химии, в четверг — по литературе. Лауреаты премии мира и премии по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Банком Швеции, будут объявлены в пятницу и понедельник соответственно.