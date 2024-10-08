7 октября Госдеп США предупредил Израиль, чтобы тот не наносил удары по международному аэропорту Бейрута и прилегающим дорогам во время военных операций в Ливане. Это произошло после интенсивной воздушной атаки Израиля по центру Ливана — 100 израильских самолетов за час поразили 120 объектов, связанных с «Хезболлой», включая ряд зданий в Бейруте.

Госдеп подчеркнул важность сохранения открытого доступа к аэропорту и дорогам для эвакуации граждан США и других иностранных граждан. Представитель внешнеполитического ведомства Мэтью Миллер заявил: «Мы считаем крайне важным, чтобы аэропорт оставался открытым, как и дороги к нему».

Израиль пока никак не отреагировал на предупреждение США.

Тем временем «Хезболла» 7 октября выпустила 190 ракет по Израилю. Сирены воздушной тревоги прозвучали по всей стране, хотя большинство ракет были перехвачены или упали в незаселенных районах. Накануне ливанская ракета впервые прорвала систему ПВО Хайфы — третьего крупнейшего города Израиля. Израильские медики сообщили о пяти раненых.

Конфликт в Ливане усиливается на фоне обострения между Израилем и Ираном. 6 октября правительство США предостерегло израильское руководство от ударов по ядерным объектам Ирана. Однако в тот же день министр обороны Израиля Йоав Галант отметил, что его страна будет самостоятельно принимать решения о том, как реагировать на действия Ирана, несмотря на тесную координацию с США.

«Все опции на столе. Израиль обладает возможностями для ударов по целям как на близком, так и на дальнем расстоянии — и мы это доказали», — заявил Галант. Ожидается, что тема израильского возмездия Ирану станет одной из ключевых во время встречи с министром обороны США Ллойдом Остином 9 октября.

Израиль также проигнорировал призыв США к прекращению огня перед началом наземных операций в Ливане, а ранее — призывы Вашингтона не начинать наземное вторжение в Рафах на юге Газы.

Хотя США не поддерживают удары по ядерным объектам Ирана, президент Джо Байден недавно сообщил, что обсуждал возможные израильские атаки на нефтяные объекты Ирана.