ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Израиль усиливает рейды
Израильские военные провели массовые рейды в городах на Западном берегу, задержав множество палестинцев
Израиль усиливает рейды
С 7 октября израильскими военными на Западном берегу были задержаны более 11 100 палестинцев / Фото: AA
8 октября 2024 г.

Израильские военные продолжают усиливать рейды на оккупированном Западном берегу. В ночь на 7 октября израильские солдаты провели операции в таких городах, как Наблус, Дженин, Тулкерим, Калькилья, Вифлеем и Хеврон, а также в лагере беженцев Календия к северу от Иерусалима.

По словам очевидцев, в районе лагеря беженцев Балата в Наблусе были замечены израильские беспилотные летательные аппараты, сопровождающие рейд.

В Дженине рейд продолжался несколько часов, после чего израильские военные покинули город. В Тулкериме бронемашины израильской армии блокировали государственную больницу, и по меньшей мере четыре человека были задержаны.

По данным палестинских источников, с начала эскалации 7 октября израильскими военными на Западном берегу были задержаны более 11 100 палестинцев.

Активные операции по задержаниям охватывают не только Западный берег, но и Восточный Иерусалим.

С 7 октября 2023 года в результате израильских атак на сектор Газа погибли 41 870 палестинцев, из которых около 17 тыс. — дети и 11 378 — женщины. Ранения получили 97 166 человек. Сообщается, что под завалами остаются тела около тысячи погибших, пока не извлеченные из-под разрушенных зданий.

В связи с годовщиной израильского вторжения в Газу по всему миру прошли массовые демонстрации в поддержку палестинцев, в том числе в Анкаре, Лондоне, Париже и Кейптауне.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us