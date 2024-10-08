Израильские военные продолжают усиливать рейды на оккупированном Западном берегу. В ночь на 7 октября израильские солдаты провели операции в таких городах, как Наблус, Дженин, Тулкерим, Калькилья, Вифлеем и Хеврон, а также в лагере беженцев Календия к северу от Иерусалима.

По словам очевидцев, в районе лагеря беженцев Балата в Наблусе были замечены израильские беспилотные летательные аппараты, сопровождающие рейд.

В Дженине рейд продолжался несколько часов, после чего израильские военные покинули город. В Тулкериме бронемашины израильской армии блокировали государственную больницу, и по меньшей мере четыре человека были задержаны.

По данным палестинских источников, с начала эскалации 7 октября израильскими военными на Западном берегу были задержаны более 11 100 палестинцев.

Активные операции по задержаниям охватывают не только Западный берег, но и Восточный Иерусалим.

С 7 октября 2023 года в результате израильских атак на сектор Газа погибли 41 870 палестинцев, из которых около 17 тыс. — дети и 11 378 — женщины. Ранения получили 97 166 человек. Сообщается, что под завалами остаются тела около тысячи погибших, пока не извлеченные из-под разрушенных зданий.

В связи с годовщиной израильского вторжения в Газу по всему миру прошли массовые демонстрации в поддержку палестинцев, в том числе в Анкаре, Лондоне, Париже и Кейптауне.