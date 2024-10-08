США выразили заинтересованность в участии в тендере на строительство атомной электростанции в Казахстане, призвав провести открытый и честный конкурс. Старший вице-президент торговой палаты США Хуш Чокси, находящийся с деловым визитом в Алматы, отметил, что американские компании готовы предложить лучшие технологии для реализации этого проекта.

«США обладают лучшими технологиями, когда речь идет об АЭС. И мы надеемся, что будет проведен открытый тендер, который позволит американским компаниям тоже принять участие в нем», — сказал Чокси.

В ходе визита Чокси возглавил делегацию бизнесменов, которые уже провели встречи с казахстанскими партнерами и акимом Алматы Ерболатом Досаевым. Участники встречи обсудили перспективы сотрудничества в области энергетики и атомной промышленности, которые становятся особенно актуальными после недавнего референдума в Казахстане.

Напомним, что более 70% участников поддержали идею строительства АЭС, которая, по предварительным данным, может быть возведена в селе Улкен Жамбылского района Алматинской области.

В настоящий момент Казахстан рассматривает несколько иностранных компаний как потенциальных партнеров для реализации проекта. В «шорт-лист» вошли китайская CNNC, корейская KHNP, российский «Росатом» и французская EDF. США, со своей стороны, ведут переговоры с Казахстаном через компании NuScale и GE Hitachi, предлагая маломодульные реакторы.