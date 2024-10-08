Китай перешел к шокирующим мерам контроля над гражданами и потребовал от учителей и других работников государственного сектора сдать свои паспорта. Под предлогом «‎‎управления личными поездками за границу» учителям больше нельзя выезжать за пределы КНР без разрешения городского управления образования.

Мера стала частью более широкой стратегии председателя КНР Си Цзиньпина по регулированию международных поездок и ограничению «‎‎иностранного влияния», особенно на тех, кто отвечает за образование молодежи страны.

Эта инициатива по сбору паспортов основывается на регламенте 2003 года, который ограничивал поездки для чиновников среднего и высшего звена. Власти страны решили расширить программу на учителей и сотрудников школ и университетов. По сообщениям, многие работники государственного сектора в таких провинциях, как Сычуань, Хубэй и Аньхой, уже получили указания сдать свои документы для поездок.

Один преподаватель из Сычуани отметил сложность процесса получения разрешений на поездки.

«Если мы хотим выехать за границу, нам нужно обратиться в городское управление образования, но я не думаю, что это будет одобрено», — приводит слова учителя Financial Times (FT).

Коммунистическая партия Китая исторически требует лояльности от педагогов, опасаясь, что контакт с иностранными идеями может подорвать авторитет властей КНР. Учителя играют ключевую роль в продвижении идеологической согласованности, и власти предостерегают их от контактов с группами и странами, считающимися «‎‎враждебными».

Помимо учителей, ограничение на выезд также распространяется на сотрудников госкомпаний и даже пенсионеров, многие из которых сталкиваются с аналогичными ограничениями на поездки.

Увеличение озабоченности правительства о шпионаже со стороны иностранцев привело к усилению контроля за поездками, при этом Пекин позиционирует эти меры как необходимые для национальной безопасности. На деле же решение вызвало только еще больше недовольства и волну увольнений среди педагогов.