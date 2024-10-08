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Масштабная эвакуация в Крыму
Более тысячи человек эвакуированы из-за продолжающегося второй день пожара на нефтебазе в Феодосии. Власти не называют причину возгорания
Масштабная эвакуация в Крыму
Пожар на нефтебазе в Феодосии / Фото: Reuters / Others
8 октября 2024 г.

В Феодосии продолжается пожар на нефтебазе, начавшийся в ночь на 7 октября. Назначенный РФ мэр города Игорь Ткаченко сообщил об эвакуации 1047 человек из прилегающего района в пункты временного размещения.

«После регистрации и осмотра медиками людей разместили в гостиницах и пансионатах города. Благодарю предпринимателей, которые откликнулись и смогли оказать помощь по размещению», — написал Ткаченко в своем телеграм-канале.

Пожар предположительно возник на территории АО «Морской нефтяной терминал» — крупнейшего нефтеперевалочного объекта Крыма. Власти не называют официальную причину возгорания, однако некоторые источники связывают инцидент с атакой украинских беспилотников. Минобороны РФ сообщило о сбитии 21 БПЛА за ночь, из которых 12 были над аннексированным Крымом.

В городе введен режим техногенной чрезвычайной ситуации. Приостановлено движение поездов на участке Феодосия - Владиславовка и ограничен проезд в районе пожара. Назначенные РФ власти Крыма заверяют, что проблем с топливом на полуострове нет.

Тушение пожара продолжается. По данным местных властей, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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