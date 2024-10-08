Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп в радиоинтервью консервативному ведущему Хью Хьюитту заявил, что ранее посещал сектор Газа. Однако нет никаких документальных подтверждений такого визита ни во время его президентства, ни в бытность бизнесменом.

«Она [Газа] могла бы быть даже лучше Монако. У нее лучшее расположение на Ближнем Востоке, лучшая вода, лучшее все. Она лучшая, я говорил это годами. Знаете, я был там, и это суровое место. Это было суровое место еще до всех этих атак и до всего того, что происходило туда-сюда в последние пару лет», — сказал Трамп.

Помощник кампании Трампа в попытке прояснить ситуацию заявил, что «Газа находится в Израиле», и что Трамп посещал Израиль. Однако, согласно международному праву, сектор Газа никогда не был частью Израиля.

Бывший президент раскритиковал американских евреев за недостаточную поддержку: «Я сделал для Израиля больше, чем кто-либо. Я сделал для еврейского народа больше, чем кто-либо. И это не взаимно, как говорится, не взаимно».

Заявления Трампа вновь поднимает вопросы о его потенциальном подходе к ближневосточному региону в случае победы на выборах. Некоторые в Израиле, включая ультраправых в правящей коалиции премьер-министра Биньямина Нетаньяху, поддерживают идею повторной оккупации и аннексии Газы.

Поддержка Израиля всегда была краеугольным камнем в кампании Трампа. Его сторонники высоко оценили ряд его решений на посту президента, включая перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим и «Соглашения Авраама», в результате чего были нормализованы отношения между Израилем и некоторыми арабскими странами.

Эти инициативы продвигались бывшим послом Трампа в Израиле Дэвидом М. Фридманом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. Трамп неоднократно повторял, что сделал для Израиля больше, чем кто-либо. Он также утверждал, что в случае прихода кандидата от Демократической партии Камалы Харрис к власти — Израиль прекратит существование.