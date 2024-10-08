Мэр Чильпансинго, столицы охваченного насилием мексиканского штата Герреро, отправился один на встречу за городом, прежде чем был убит. Об этом во вторник заявил министр безопасности Мексики по поводу убийства, потрясшего страну.

Алехандро Аркос, представлявший главный оппозиционный альянс Мексики, вступил в должность всего шесть дней назад. В воскресенье в мексиканских СМИ и соцсетях распространились кадры, на которых изображена отрубленная голова (вероятно, Аркоса) на крыше автомобиля.

Жуткое убийство произошло всего за несколько дней до того, как новый президент Клаудия Шейнбаум представила свою стратегию безопасности, направленную на борьбу с насильственной преступностью.

Министр безопасности Омар Гарсия Харфуч заявил на пресс-конференции, что в ходе расследования было установлено, что Аркос покинул Чильпансинго на своем пикапе без водителя и сопровождения, направляясь в соседний город Петакильяс.

Аркос не обращался за защитой к федеральному правительству, сказал Гарсия Харфуч.

«Мы знаем, что он ехал на конкретную встречу, что его никто не сопровождал. Связь с ним была потеряна, и спустя несколько часов было найдено тело мэра», — сказал Гарсия Харфуч.

На вопрос журналиста, с кем встречался Аркос, министр отказался сообщить подробности, добавив, что в данный момент ведется расследование.

«Есть много информации по этому вопросу, которую мы должны хранить в тайне ради расследования», — сказал Гарсия Харфуч.

Мексиканская газета Reforma, ссылаясь на источники в федеральном правительстве, сообщила, что за несколько часов до смерти Аркос встречался с членами преступной группировки Los Ardillos, действующей в штате Герреро.

Похороны Аркоса состоялись в понедельник: скорбящие выстроились на улицах и посыпали лепестками роз его гроб, который везли по городу.

Подобные жестокие убийства, в том числе путем обезглавливания, и ранее происходили в штате Герреро, в том числе и в Чилпансинго, и были расхожим методом картелей для передачи угроз или предъявления претензий.

Еще в 2023 году насилие со стороны враждующих группировок парализовало работу общественного транспорта и закрыло предприятия в Чильпансинго. После убийства Аркоса занятия в местных школах были приостановлены.