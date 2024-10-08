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В России закрывают деревни
В Белгородской области 2 поселка, находящиеся вблизи столицы региона, были объявлены закрытыми для въезда, а их жители эвакуированы
В России закрывают деревни
Вячеслав Гладков / Фото: Reuters / Others
8 октября 2024 г.

Российские власти расширили «зону отчуждения» в Белгородской области.

Было принято решение закрыть села Петровка и Соловьевка для въезда, а также начать процедуру переселения местных жителей и предоставления им нового жилья.

Населенные пункты находятся примерно в 30 км от Белгорода.

Губернатор добавил, что жители Петровки пожаловались, что их беспокоят непрекращающиеся обстрелы и что они не чувствуют себя в безопасности, оставаясь в поселке.

Ранее 17 июля Гладков объявил о закрытии въезда в 14 населенных пунктов Белгородской области вблизи границы с Украиной. Оставленные дома и имущество, как обещал тогда чиновник, должны будут охраняться силами Минобороны.

Речь шла о поселках Вергилевка, Щетиновка, Валковский, Богун-Городок, Безымено, Горьковский, Демидовка, Поповка, Прилесье, Красное, Ленинский, Мухин, Панков и Первомайский.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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