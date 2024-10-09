Перед полномасштабным вторжением России в Украину в феврале 2022 года вице-президент США Камала Харрис призвала президента Владимира Зеленского разработать план на случай, если он будет убит или захвачен в плен.

Об этом пишет журналист и редактор The Washington Post Боб Вудворд в своей книге «Война».

Вудворд утверждает, что во время Мюнхенской конференции по безопасности Харрис якобы призвала Зеленского к определенным действиям в ответ на надвигающуюся российскую угрозу.

Одно из таких действий включало выбор преемника, чтобы обеспечить стабильность, если Зеленского «захватят или убьют».

Вудворд также пишет, что когда глава ЦРУ Билл Бернс представил президенту США Джо Байдену разведданные о готовящемся вторжении, последний назвал это «сумасшествием».

«Господи, теперь мне придется возиться с Россией, поглощающей Украину?» — сказал Байден, если верить Вудворду.

В июле газета The Times опубликовала статью, в которой утверждалось, что Харрис отклонила украинское предложение о превентивных санкциях против Москвы за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года.

В начале этого года другой журналист — Саймон Шустер из Time - выпустил биографическую книгу о Зеленском The Showman. Там, в частности, утверждалось, что 19 февраля 2022 года (за 5 дней до начала войны), когда украинский президент был в Мюнхене, западные лидеры призвали его не возвращаться в Киев. Они, будучи уверены в скорейшем падении Украины под натиском вторжения РФ, предложили Зеленскому начать формировать правительство в изгнании.

В марте 2022 года Зеленский дал интервью чешскому изданию ČT24, в котором рассказал также, что сразу после начала российского вторжения западные лидеры и дипломаты, а также украинские спецслужбы звонили ему «каждые 10 минут» и уговаривали его уехать в ближайшие «три дня».

«Все говорили мне, что я должен немедленно уехать. Все — и спецслужбы внутри нашего государства, и наши партнеры. Они получили сигналы из других стран и рекомендовали мне покинуть Украину в течение трех дней», — сказал Зеленский.

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон также рассказывал, что предлагал украинскому президенту и его родным убежище, но получил отказ.

«Должен сказать, что Владимир дал ясно понять, что в долгу перед украинским народом и собирается находиться там и заботиться о нем. Должен сказать, я восхищен им», — заявил британский политик.