Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял, недавно освобожденный из российского плена, совершил свой первый визит в Турцию после освобождения. 8 октября 2024 года он прибыл в Анкару, где провел ряд официальных встреч.

Ключевым событием стала встреча Джеляла с главным советником президента Турции Ялчыном Топчу. На встрече также присутствовали представители посольства Украины в Анкаре и правозащитных организаций. Обсуждались текущая ситуация в аннексированном Россией Крыму, положение крымских татар и проблемы политзаключенных.

«Турция поддерживает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, а также на всех платформах отстаивает необходимость возвращения Крыма и других оккупированных территорий в соответствии с международным правом», — заявил Топчу.

По словам Топчу, Турция выступает за прекращение оккупации и военных действий в Украине, секторе Газа и Ливане и на всех международных площадках отстаивает необходимость установления прочного мира в регионе и во всем мире. Он также отметил, что Турция готова внести свой вклад в этот процесс.

Джелял выразил благодарность президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за поддержку Украины. Он рассказал о продолжающихся репрессиях в Крыму, отметив, что «есть политзаключенные старше 60 лет, их приводят в суд в больном состоянии».

Советник посольства Украины в Анкаре Денис Золотарев подчеркнул, что освобождение Джеляла стало результатом совместных усилий Турции и Украины, и выразил благодарность президенту Эрдогану за решительную поддержку в освобождении украинских граждан из российского плена.

В завершение встречи Джелял и Топчу обменялись памятными подарками.