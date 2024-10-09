Министерство национального образования Турции объявило о внесении фундаментальных изменений в учебную программу по истории. Согласно новому подходу, термин «Центральная Азия» будет заменен на «Туркестан». Эксперты отмечают, что это решение направлено на укрепление национального самосознания и патриотизма среди будущих поколений.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул важность единства тюркского мира: «Мы будем работать плечом к плечу, чтобы сделать предстоящий период эпохой тюрков, распространяя наше видение «Века Турции» на Организацию тюркских государств».

Профессор Ахмет Ташагыл объяснил для TRT Haber историческое значение термина «Туркестан». «Слово Туркестан, означающее «родина тюрков», использовалось с самых ранних периодов истории. Во второй половине 19 века, в результате русского вторжения, концепция Центральной Азии была введена и распространена вместо названия Туркестан», — сказал он.

Доцент Рамин Садык прокомментировал решение Министерства образования для TRT Haber. «Наше обращение к концепции Туркестана и включение ее Министерством национального образования в учебники — очень правильное решение. И Турция, и Туркестан означает регион, где преимущественно проживают тюрки», — рассказал Садык.

Эксперт отметил, что в период активных шагов по созданию общей истории, географии, литературы, карт и алфавита для тюркского мира, решение Министерства национального образования о включении термина «Туркестан» в учебники, в том числе для детей, является значительным изменением. По его мнению, эта трансформация представляет собой важное начало и ценный вклад не только для Турции, но и для всего тюркского мира, а также для стран-партнеров тюркских государств.

Эксперты отмечают, что это изменение является частью более широкой стратегии по укреплению связей в тюркском мире, включая создание общей истории, литературы, карт и алфавита.