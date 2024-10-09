Лидеры группировки ХАМАС и движения ФАТХ палестинского президента Махмуда Аббаса проведут в среду в Каире новые переговоры о единстве. Об этом агентству Reuters сообщил официальный представитель ХАМАС.

По словам Тахера аль-Ноно, советника политического главы ХАМАС по СМИ, делегация ХАМАС прибыла в Каир во вторник. Ее возглавил Халиль аль-Хайя, главный переговорщик и второй руководитель ХАМАС, который в настоящее время проживает в Катаре.

«На встрече будет обсуждаться израильская агрессия в секторе Газа и проблемы, стоящие перед палестинским делом», — сказал Ноно.

Представители ФАТХ пока не комментировали эти сообщения.

Встреча станет первой за последние месяцы после того, как две группы провели переговоры в китайской столице в июле, договорившись о шагах по формированию правительства единства.

Вопрос о послевоенном управлении Газой — один из самых острых вопросов, стоящих перед палестинцами, и обе фракции отвергли любые условия Израиля и заявили, что это внутреннее дело Палестины.

Израиль заявлял, что не согласится ни на какую роль ХАМАС в послевоенной Газе, а также, что не доверяет в этом вопросе и властям Западного берега.