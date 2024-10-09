Командир элитного зарубежного подразделения Революционной гвардии Ирана находится в «полном здравии» и скоро получит медаль от верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Об этом сообщило иранское информагентство Tasnim со ссылкой на старшего советника гвардии.

Ранее два высокопоставленных представителя иранских служб безопасности сообщили агентству Reuters, что от командира сил «Кудс» Исмаила Каани не было никаких вестей после новых израильских бомбардировок южного Бейрута в конце прошлой недели. Он отправился в Ливан после того, как 27 сентября в результате израильского авиаудара был убит лидер «Хезболлы» Сайед Хасан Насралла.

«Командир Каани находится в полном здравии и в ближайшие дни получит медаль «Фатх» от верховного лидера», — сообщил Ибрахим Джаббари изданию Tasnim.

Замкомандующего силами «Кудс» Ирадж Масджеди в понедельник опроверг сообщения о том, что Каани был ранен в ходе интенсивных авиаударов Израиля по южным пригородам Бейрута.

Иран назначил Каани командующим силами «Кудс» после убийства его влиятельного предшественника Касема Сулеймани в Багдаде в результате удара американского дрона в 2020 году.

Командующий воздушно-космическими силами Амир Али Хаджизаде получил в воскресенье от Хаменеи медаль «Фатх» за его центральную роль в ракетных ударах Ирана по Израилю 1 октября. Иран награждает этой медалью с 1989 года военачальников и политиков, особенно тех, кто связан с восьмилетней ирано-иракской войной в 1980-х годах.