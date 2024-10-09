Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва немедленно примет ответные меры, если Украине разрешат наносить удары по российской территории с использованием западного дальнобойного оружия. Министр подчеркнул: Москва внимательно следит за ситуацией и готова действовать, как только станет известно о таком решении.

Президент Владимир Путин ранее указывал на возможность «‎асимметричного»‎ ответа со стороны России. Это может включать поставки вооружений тем государствам, которые выступают против стран Запада. При этом Wall Street Journal (WSJ) ранее писала, что РФ обсуждает поставки оружия йеменским хуситам.

Лавров не стал подтверждать или опровергать сообщения о связях с хуситами, но отметил: российский ответ будет активирован сразу после того, как Украина получит разрешение на применение дальнобойного оружия по российской территории. По его словам, Москва уже разработала конкретный план, который будет введен в действие без задержек.

В мае 2023 года США и их западные союзники разрешили Украине использовать предоставленное ими оружие для ударов по приграничным российским регионам, но запретили применение дальнобойных систем. С тех пор Киев неоднократно призывал к снятию этих ограничений, что поддержали такие западные политики, как президент Эстонии Алар Карис и бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг. Великобритания и Франция поддержали снятие ограничений, однако ожидают согласия Вашингтона.

В июне 2023 года Владимир Путин предупредил, что отмена ограничений на удары дальнобойным оружием по России будет расценена как прямое участие НАТО в конфликте. Кроме того, Путин анонсировал изменения в российской ядерной доктрине. Одним из изменений стало предложение рассматривать агрессию со стороны любого неядерного государства как совместное нападение, если оно поддерживается ядерной державой.