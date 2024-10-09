Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в среду выступила с резкой критикой в адрес Венгрии, обвинив страну в подрыве европейской безопасности из-за ее отношений с Россией и Китаем.

Выступая в полемике с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Европейском парламенте в Страсбурге, фон дер Ляйен раскритиковала нежелание Будапешта присоединиться к помощи Украине и решения по укреплению связей с Москвой и Пекином.

«Мир стал свидетелем зверств российской войны. И все же есть те, кто обвиняет в этой войне не захватчика, а того, чьи земли захвачены», — заявила фон дер Ляйен. «Есть те, кто обвиняет в этой войне не жажду власти Путина, а жажду свободы Украины. Поэтому я хочу спросить их: обвинили бы они когда-нибудь венгров в советском вторжении 1956 года?», — спросила она.

Орбан ответил, что «удивлен» речью фон дер Ляйен и отверг любые параллели между неудавшимся восстанием Венгрии 1956 года против советского гнета и борьбой Украины за защиту своей территории. Он повторил свой призыв к прекращению огня в Украине.

Фон дер Ляйен раскритиковала венгерскую программу облегчения визовых ограничений для россиян и белорусов, а также соглашение между Будапештом и Пекином, позволяющее китайским полицейским патрулировать в Венгрии вместе с венгерскими коллегами.

Она также указала на продолжающуюся зависимость Венгрии от российских энергоносителей после того, как многие страны ЕС сократили свою зависимость в ответ на вторжение России в Украину.