ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
ЕС обвиняет Венгрию
Урсула фон дер Ляйен обвинила Венгрию в подрыве европейской безопасности из-за связей с Россией и Китаем. Орбан отверг критику
ЕС обвиняет Венгрию
Урсула фон дер Ляйен и Виктор Орбан / Фото: Reuters / Others
9 октября 2024 г.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в среду выступила с резкой критикой в адрес Венгрии, обвинив страну в подрыве европейской безопасности из-за ее отношений с Россией и Китаем.

Выступая в полемике с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Европейском парламенте в Страсбурге, фон дер Ляйен раскритиковала нежелание Будапешта присоединиться к помощи Украине и решения по укреплению связей с Москвой и Пекином.

«Мир стал свидетелем зверств российской войны. И все же есть те, кто обвиняет в этой войне не захватчика, а того, чьи земли захвачены», — заявила фон дер Ляйен. «Есть те, кто обвиняет в этой войне не жажду власти Путина, а жажду свободы Украины. Поэтому я хочу спросить их: обвинили бы они когда-нибудь венгров в советском вторжении 1956 года?», — спросила она.

Орбан ответил, что «удивлен» речью фон дер Ляйен и отверг любые параллели между неудавшимся восстанием Венгрии 1956 года против советского гнета и борьбой Украины за защиту своей территории. Он повторил свой призыв к прекращению огня в Украине.

Фон дер Ляйен раскритиковала венгерскую программу облегчения визовых ограничений для россиян и белорусов, а также соглашение между Будапештом и Пекином, позволяющее китайским полицейским патрулировать в Венгрии вместе с венгерскими коллегами.

Она также указала на продолжающуюся зависимость Венгрии от российских энергоносителей после того, как многие страны ЕС сократили свою зависимость в ответ на вторжение России в Украину.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us