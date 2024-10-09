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Россия осудила удар Израиля по Дамаску
МИД РФ призывает Израиль уважать суверенитет других государств после авиаудара по жилому району Дамаска, повлекшего гибель мирных жителей
Россия осудила удар Израиля по Дамаску
Мария Захарова / Фото: Reuters / Others
9 октября 2024 г.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с резким осуждением удара, нанесенного армией Израиля по жилому району Дамаска 8 октября. В результате атаки погибли семь мирных жителей, включая детей, и 11 человек получили ранения.

«Мы решительно осуждаем эту акцию. Кто бы ни был целью атаки, она была совершена на территории третьей страны в плотной жилой застройке, что приводит к неизбежным жертвам среди ни в чем не повинных людей», — заявила Захарова на брифинге.

Дипломат подчеркнула, что подобные действия Израиля становятся «рутинной практикой» в отношении Сирии, Ирана и сектора Газа. Россия призвала израильскую сторону уважать суверенитет других государств и соблюдать нормы международного права.

Стоит отметить, что инцидент стал очередным в серии недавних ударов Израиля по целям в регионе. 1 октября в результате израильской воздушной атаки на Дамаск погибли три человека и девять получили ранения. В тот же день Израиль нанес удары по южному пригороду Бейрута и начал наземные рейды на юге Ливана.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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