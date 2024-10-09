Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с резким осуждением удара, нанесенного армией Израиля по жилому району Дамаска 8 октября. В результате атаки погибли семь мирных жителей, включая детей, и 11 человек получили ранения.

«Мы решительно осуждаем эту акцию. Кто бы ни был целью атаки, она была совершена на территории третьей страны в плотной жилой застройке, что приводит к неизбежным жертвам среди ни в чем не повинных людей», — заявила Захарова на брифинге.

Дипломат подчеркнула, что подобные действия Израиля становятся «рутинной практикой» в отношении Сирии, Ирана и сектора Газа. Россия призвала израильскую сторону уважать суверенитет других государств и соблюдать нормы международного права.

Стоит отметить, что инцидент стал очередным в серии недавних ударов Израиля по целям в регионе. 1 октября в результате израильской воздушной атаки на Дамаск погибли три человека и девять получили ранения. В тот же день Израиль нанес удары по южному пригороду Бейрута и начал наземные рейды на юге Ливана.