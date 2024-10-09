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Убийства журналистов в Газе продолжаются
Один палестинский журналист убит, двое ранены в результате атак израильских сил в северной части сектора Газа. Общее число погибших журналистов достигло 176
Убийства журналистов в Газе продолжаются
В результате израильского авиаудара по Газе погиб очередной представитель прессы / Фото: АА / Others
9 октября 2024 г.

В среду в результате израильских авиаударов по съемочной группе палестинского телевидения в северной части сектора Газа погиб еще один журналист, двое других получили ранения.

Телеканал Al-Aqsa TV сообщил в своем Telegram-канале о гибели фотожурналиста Мохаммада Аль-Танани и ранении репортера Тамера Луббада в Джабалии. Телеканал заявил, что израильские военные самолеты атаковали их съемочную группу в северной части Газы ракетами, а также «препятствовали приезду машин скорой помощи».

Кроме того, фотожурналист Al Jazeera также был ранен в результате обстрела израильской армией во время освещения последних событий на севере Газы. Корреспондент Al Jazeera Анас Аль-Шариф написал в социальных сетях: «Огонь был направлен на команду Al Jazeera, ранив ее фотожурналиста Фади Аль-Вахиди пулей в шею во время съемок».

По данным медиа-офиса Газы, число журналистов, погибших с начала израильского наступления на Газу, достигло 176. В заявлении осуждаются «преследование, убийство и убийства палестинских журналистов оккупантами» и возлагается полная ответственность на Израиль за совершение этого преступления.

Медиа-офис призвал международное сообщество и международные организации остановить действия израильских сил, привлечь их к ответственности в международных судах за продолжающиеся преступления и оказать давление на Израиль с целью прекращения геноцида, убийств и устранения палестинских журналистов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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