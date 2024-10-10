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Иран готовит ядерный козырь
Группа из 39 иранских депутатов направила обращение в Высший совет национальной безопасности Ирана с требованием пересмотреть оборонную доктрину страны и разрешить разработку ядерного оружия
Иран готовит ядерный козырь
На протяжении многих лет Иран придерживается запрета на разработку ядерного оружия / Фото: Reuters
10 октября 2024 г.

39 членов иранского парламента обратились в Высший совет национальной безопасности с предложением изменить национальную оборонную доктрину, которая в настоящий момент запрещает разработку ядерного оружия. Инициатор письма, депутат Хасанали Эхлаки Амири, объяснил эту инициативу безнаказанностью действий Израиля в регионе и необходимостью усиления обороноспособности Ирана.

«Сегодня ни одна международная организация и даже европейские и американские страны не могут контролировать сионистский режим, поэтому этот лживый режим совершает любые преступления. На основании этого 39 парламентариев написали письмо в Высший совет национальной безопасности и подписали его, предложив совету пересмотреть оборонную доктрину Ирана», — пояснил депутат.

Другой депутат, Мохаммад Реза Сабагян Бафги пояснил, что инициатива появилась после угрозы Израиля нанести удары по иранским ядерным и нефтяным объектам. Он подчеркнул, что создание ядерного оружия может быть способом защиты от потенциальной агрессии.

На протяжении многих лет Иран придерживается запрета на разработку ядерного оружия, следуя фетве верховного лидера Али Хаменеи, который считает это оружие противоречащим исламским принципам.

Вечером 1 октября Революционная гвардия Ирана нанесла ракетный удар по израильским военным объектам, включая три базы. В ответ Израиль предупредил о намерении нанести мощный удар по Ирану, нацелившись на нефтяные и ядерные объекты. Тегеран, со своей стороны, пригрозил атаковать израильские НПЗ, если Израиль предпримет ответные действия.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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