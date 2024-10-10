Глава израильской разведки «Моссад» Давид Барнеа заявил директору ЦРУ Уильяму Бернсу об условии Тель-Авива по перемирию в Ливане, пишет портал Walla. По его данным, Барнея отметил: любое будущее соглашение о прекращении огня в Ливане должно быть связано с переговорами об освобождении заложников, удерживаемых в Газе. То есть Тель-Авив не прекратит вторжение в Ливан, пока не будет достигнута сделка с ХАМАС.

Барнеа считает, что связывание этих вопросов может увеличить давление на «Хезболлу» и Иран, чтобы они надавили на ХАМАС в вопросе освобождения заложников.

Это развитие событий свидетельствует о возможном изменении стратегии Израиля, который ранее отвергал любые дипломатические усилия по деэскалации на границе с Ливаном, а также затягивал переговоры о прекращении огня в Газе, пишет издание.

Хотя «Хезболла» ранее настаивала на том, что не согласится на прекращение огня без завершения военных действий в Газе, израильские чиновники теперь утверждают, что ливанское движение может быть готово принять прекращение огня без каких-либо условий, связанных с Газой.

Ситуация на границе Израиля и Ливана обострилась в конце сентября, когда израильские спецслужбы подорвали несколько тысяч пейджеров бойцов «‎Хезболлы». ‎23 сентября Израиль объявил о начале военных операций против группировки, позднее убив ее лидера Хасана Насраллу. Тель-Авив с тех пор ежедневно наносит массированные авиаудары по всему Ливану, в том числе по Бейруту, а с 1 октября начал наземное вторжение на юг Ливана. По данным Минздрава арабской страны, за последние три недели от израильских ударов погибли более 2 тыс. граждан Ливана, большинство — мирные жители.

В свете этих событий США, Франция и несколько арабских и европейских стран призвали к немедленному 21-дневному прекращению огня вдоль границы Израиля и Ливана. Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул необходимость перемирия, однако израильский премьер Биньямин Нетаньяху отверг любую возможность прекращения огня.