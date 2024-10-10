Госсовет Татарстана предложил внести поправку в законопроект об административных наказаниях для граждан, покинувших Россию, расширив возможность ареста их имущества. Депутаты предлагают конфисковать имущество за любые правонарушения, направленные против «интересов России». В документе не уточняется, какие именно действия могут быть классифицированы как угроза государственным интересам и о каком именно имуществе идет речь.

Изначальная версия законопроекта, которую ранее поддержало правительство, включала арест имущества за «распространение фейков и дискредитацию российской армии», «оскорбление государственных чиновников», «призывы к нарушению территориальной целостности и санкциям против России». Правительство направило документ на доработку перед внесением на рассмотрение в Госдуму.

Помимо поправок к законопроекту, Ирина Волынец, уполномоченная по правам ребенка в Татарстане, обратилась к Госдуме с просьбой признать некоторые субкультуры, такие как квадробинг и терианство, пропагандой ЛГБТ и деструктивными движениями. Волынец считает, что идентификация с животными подрывает традиционные ценности, заявив, что эти увлечения должны быть ограничены законодательно.

Тема квадроберов приобрела особую актуальность в России в последнее время. В Госдуме разрабатывается законопроект о запрете пропаганды «деструктивной идеологии», включая квадробику. Некоторые депутаты предлагают ввести ответственность для родителей детей-квадроберов и даже наказывать продавцов корма для них.

Недавно произошел скандал с участием певицы Mia Boyka, которая публично осудила девочку-квадробера во время выступления. Это вызвало общественный резонанс и привлекло внимание к проблеме.

Квадроберы в РФ стали предметом дискуссий, затрагивающих вопросы семейных ценностей, традиций и новых молодежных субкультур, что вызвало весьма противоречивые мнения среди общественных деятелей и политиков.