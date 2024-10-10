Иранский генерал Исмаил Каани, глава элитного подразделения «Кудс», жив и невредим, но якобы находится под стражей и допросом, как сообщили изданию Middle East Eye (MEE) ряд источников. Каани не появлялся на публике с тех пор, как Израиль убил лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу в результате массированного авиаудара по Бейруту 27 сентября. Это событие могло заставить иранские власти начать расследование возможных утечек информации, позволивших Израилю нанести удары по столь высокопоставленным фигурам.

Революционная гвардия Ирана якобы начала расследовать, как израильская разведка смогла проникнуть в руководство «Хезболлы», что привело к гибели нескольких ключевых лидеров. Предполагаемый преемник Насраллы, Хашем Сафиеддин, как сообщалось, был убит другим израильским авиаударом 4 октября, который был нацелен на секретную встречу «Хезболлы». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Сафиеддин был убит, но официального подтверждения этому пока нет.

Каани, возглавивший силы «Кудс» после убийства Касема Сулеймани в 2020 году, прибыл в Ливан вскоре после смерти Насраллы. Однако после предположительного удара по Сафиеддину связь с ним (Каани — ред.) пропала, вызвав слухи о его возможном ранении или смерти. Источники сообщили MEE, что Каани и вовсе не присутствовал на встрече и остался невредим.

Тем не менее, Каани и его команда, находятся под следствием на фоне опасений, что израильская разведка проникла в структуры безопасности Ирана. Согласно источникам MEE из Ирана, Ирака и Ливана, имеющим отношение к иранской гвардии, «Хезболле» и шиитским высокопоставленным лицам, Каани допрашивают в рамках более широкого расследования этих утечек, которые позволили Израилю нанести удары по старшим фигурам проиранской коалиции. Существует предположение, что компрометация могла произойти в самой Революционной гвардии Ирана.

Основное внимание расследования уделяется обстоятельствам смерти Насраллы, особенно роли генерала Аббаса Нилфорушана, командующего силами «Кудс», который также погиб в результате авиаудара. Считается, что израильская разведка имела точную информацию о месте и времени встречи. По словам источников, близких к «Хезболле», утечка информации была «на 100 процентов иранской». Расследование осложняют подозрения, что убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране в июле может свидетельствовать о еще более глубоком проникновении агентуры в иранские службы безопасности.