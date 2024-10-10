Группа из пяти ядерных государств проведет встречу в Нью-Йорке в ближайшие две недели, сообщили в четверг российские государственные СМИ со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова.

В группу входят Россия, США, Китай, Франция и Великобритания. Каждая из стран обладает ядерным оружием и являются постоянными членами Совбеза ООН.

Рябков не назвал конкретную дату и не сказал, какого уровня чиновники будут принимать в ней участие.

После начала войны в Украине эскалация ядерной напряженности между Россией и Западом достигла беспрецедентного уровня со времен Карибского кризиса.

В прошлом месяце президент РФ Владимир Путин объявил об изменениях в ядерной доктрине России, заявив, что Москва расширяет список сценариев, при которых в Кремле намерены рассмотреть применение ядерного оружия. Эти новшества перекликаются с ожидаемым в Украине снятием западными странами ограничений с ВСУ на применение поставленного Киеву дальнобойного оружия для ударов вглубь территории РФ.

В январе 2022 года, за несколько недель до того, как армия РФ вторглась в Украину, «ядерная пятерка» выступила с совместным заявлением, в котором говорилось, что они считают главными приоритетами предотвращение войны между ядерными державами и снижение стратегических рисков.

«Мы подтверждаем, что ядерную войну нельзя выиграть и никогда нельзя вести», — заявили они тогда.

Стоит отметить, что «ядерная пятерка» или «старые» ядерные державы (США, Великобритания, Франция, Китай и Россия), согласно положениям Договора о нераспространении ядерного оружия 1968 года, являются единственными легитимными обладателями подобных технологий. Это государства, которые «произвели и взорвали ядерное оружие или другое ядерное взрывное устройство до 1 января 1967 года».

Однако не только у них есть ядерное оружие — им, по общему мнению, обладают Индия, Пакистан, КНДР и Израиль. Последний не комментирует наличие таких разработок. Однако, по мнению большинства экспертов и данным из утечек, Израиль располагает ядерными боезарядами собственного производства с конца 1960-х — начала 1970-х годов.