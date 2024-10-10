Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в церемонии открытия мечети «Намазгах» в Тиране, столице Албании. Эта мечеть, строительство которой началось в 2015 году, является крупнейшей на Балканах и способна вместить одновременно 8000 верующих.

В своем выступлении Эрдоган подчеркнул значимость этого сооружения для укрепления братских отношений между Турцией и Албанией. Он отметил, что мечеть, построенная с использованием современных технологий и элементов османской архитектуры, станет новым символом дружбы между двумя народами.

Президент Турции выразил благодарность всем, кто участвовал в строительстве, особенно премьер-министру Албании Эди Раме. Он также отметил, что комплекс мечети включает в себя выставочный зал, библиотеку, учебные комнаты и культурный центр.

Эрдоган призвал мусульман не только строить мечети, но и беречь ценности ислама. Он подчеркнул важность противостояния группам, использующим религию в корыстных целях.

Обращаясь к международной ситуации, президент Турции в очередной раз осудил действия Израиля. «Противостояние массовым убийствам, совершаемым Израилем, является моральным долгом для всех нас. Правительство Израиля, недавно атаковав Ливан, еще раз показало, что не имеет намерений обеспечить мир в регионе», — заявил турецкий лидер.

Эрдоган призвал мусульман и всех совестливых людей объединиться против агрессии Израиля. «Из этого священного места я еще раз призываю весь мир, обладающий совестью, и в первую очередь мусульман, занять единую позицию против агрессии Израиля», — сделал призыв глава государства.

В заключение президент Турции выразил надежду, что молитвы, произнесенные в новой мечети, будут услышаны, и пожелал, чтобы мечеть «Намазгах» принесла благо братскому народу Албании.