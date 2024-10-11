По данным украинского аналитического проекта DeepState, российская армия прорвала оборону украинских сил на занятой ВСУ территории Курской области, в районе Новоивановки и хутора Зеленый Шлях, которые находятся примерно в 19 км к северо-западу от города Суджа.

По данным DeepState, обстановка в этом районе для ВСУ «крайне ужасная». В бои были вынуждены вступить артиллерийские и дроновые подразделения, которые обычно не участвуют в наземных сражениях. Вечером 10 октября российский военный блогер Борис Рожин также подтвердил успешное наступление российских войск в данном районе.

Бои также идут в районе Плехово, в 11 км к юго-востоку от Суджи. Одновременно с этим российский телеграм-канал «Два Майора» сообщил, что ВСУ сосредотачивают резервы для возможного контрнаступления, особенно в районе села Веселое, находящегося в 3,5 км от границы.

Официальных комментариев от российского и украинского командования на этот счет пока не поступало.

Украинская армия зашла на территорию Курской области в начале августа, удерживая ряд населенных пунктов, включая Суджу.

Союзники Украины изначально опасались, что операция в Курской области может стать слишком затратной и ослабить ВСУ, особенно если российские войска начнут активно контратаковать. Однако Киев рассматривает удержание этих территорий как более безопасный вариант по сравнению с отступлением, в случае которого Россия сможет атаковать выведенные украинские войска на границе с Сумской областью.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что территории, занятые ВСУ в Курской области, могут стать важным козырем в будущих переговорах с Россией. Однако, по данным Bloomberg, российские власти пока не проявляют готовности к переговорам.

На саммите «Украина — Юго-Восточная Европа» в Дубровнике президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сложившаяся на фронте обстановка позволяет рассчитывать на окончание войны до 2025 года.