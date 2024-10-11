Страны Персидского залива призвали США остановить Израиль от бомбардировок нефтяных объектов Ирана. Государства опасаются, что их собственные нефтяные установки могут стать мишенью для атак союзников Тегерана, если конфликт обострится. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на три источника из стран Залива.

В попытке избежать участия в военном конфликте такие страны, как Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар, отказались разрешить Израилю использовать свое воздушное пространство для нападения на Иран и передали это сообщение Вашингтону, отмечает издание.

Тель-Авив пообещал, что Иран заплатит за ракетный удар 1 октября, в то время как Тегеран предупредил, что любое возмездие приведет к «огромным разрушениям». Эти угрозы усиливают страх перед возможной региональной эскалацией, которая может вовлечь в конфликт и США.

Иран уже две недели пытается убедить своих соседей в Персидском заливе использовать свое влияние на Вашингтон, чтобы не допустить атак на иранские нефтяные объекты. Во время недавних встреч Тегеран предупредил Саудовскую Аравию, что не сможет гарантировать безопасность ее нефтяных объектов, если Эр-Рияд поможет Израилю.

«Если страны Залива откроют свое воздушное пространство для Израиля, это будет актом войны с вовлечением Ирана», — отметили источники Reuters.

Представитель Ирана сообщил изданию на условиях анонимности, что союзники Тегерана в Ираке и Йемене могут отреагировать и ударить по ряду объектов стран Персидского залива, если те окажут помощь Тель-Авиву.

Источники из стран Залива отметили: Израиль может обойтись и без их воздушного пространства, используя заправку в воздухе и другие возможности для отмщения — в частности, атаковав Иран в киберпространстве, нарушив работу компьютеров на атомных объектах или повредив энергосети страны. Однако страны региона подчеркивают, что по-прежнему стремятся избежать эскалации.