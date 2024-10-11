Тегеран готовится подписать важный договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Москвой на предстоящем саммите БРИКС, который пройдет в Казани в конце октября. Об этом 11 октября заявил иранский президент Масуд Пезешкиян в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Ашхабаде. Это первая очная встреча двух политиков с момента избрания Пезешкияна в июле текущего года.

Иранский политик выразил надежду, что сделка будет подписана во время казанского саммита и подчеркнет растущий уровень сотрудничества между двумя странами.

Пезешкиян также подчеркнул: отношения Тегерана и Москвы носят «‎стратегический и искренний»‎ характер, и двустороннее сотрудничество укрепляется с каждым днем. В ответ на это Путин пригласил Пезешкиана посетить Россию с официальным визитом, иранский президент с благодарностью согласился.

Россия еще в апреле сообщила, что завершила согласование текста договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном. Замглавы российского МИДа Андрей Руденко в том месяце заявил, что соглашение станет «‎историческим‎».

Согласовывать договор начали еще в 2022 году, сразу после начала российско-украинской войны. Сделка должна стать результатом длительных консультаций между правительствами обеих стран и отразить растущий уровень российско-иранской торговли на фоне ухода западных компаний.

Страны сотрудничают и в военной сфере: по данным западных СМИ, Иран неоднократно поставлял России дроны-камикадзе «‎Шахед»‎, а в августе текущего года передал РФ баллистические ракеты. Москва и Тегеран отрицают эти сообщения, называя их вбросами. Хотя в 2023 году МИД Ирана признал, что страна поставляли России боевые дроны, но уточнил, что это происходило до начала российско-украинского конфликта.

В 2023 году Иран стал полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а в конце года стороны заключили соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном. Эти шаги подчеркивают растущий интерес обеих стран к расширению экономического сотрудничества. Кроме того, с 1 января 2024 года Иран вошел в состав БРИКС.