Посол США в Ираке Алина Романовски осудила включение верховного шиитского лидера аятоллы Али аль-Систани в предполагаемый «список целей», показанный на израильском телеканале Channel 14. Дипломат высоко оценила роль богослова в продвижении мира в регионе.

«Великий аятолла Систани — известный и уважаемый религиозный лидер в международном сообществе. Он является крайне важным и влиятельным голосом в продвижении мира в регионе», — заявила Романовски в социальных сетях, не упоминая напрямую израильскую трансляцию.

Ранее телеканал Channel 14 показал фотографию аль-Систани с красным перекрестием прицела над его головой наряду с фотографиями главных противников Израиля, включая заместителя лидера «Хезболлы» Наима Кассема и лидера ХАМАС Яхью Синвара.

94-летний аль-Систани, родившийся в Иране иракский богослов, считается одним из высших духовных авторитетов среди мусульман-шиитов. Он проживает в Наджафе, к югу от Багдада, но редко появляется на публике.

В среду правительство Ирака раскритиковало трансляцию израильского канала, назвав ее «вопиющим нарушением» и предупредив, что это может «расширить круг опасности и насилия» в регионе.

«Мы призываем международное сообщество эффективно действовать и продемонстрировать четкую позицию против любых призывов к ненависти между народами», — говорится в заявлении иракского президентства.