В Апостольском дворце Ватикана президент Украины Владимир Зеленский встретился с папой римским Франциском, чтобы обсудить реализацию украинской Формулы мира. Одним из ключевых вопросов встречи стала ситуация с украинскими пленными, депортированными детьми и журналистами, удерживаемыми на территории России.

Зеленский пригласил представителя Ватикана принять участие в конференции, посвященной возвращению украинских пленных и депортированных, которая состоится 30–31 октября в Канаде на уровне министров.

«Россия продолжает принудительное переселение наших украинских детей из одних оккупированных районов в другие. А также продолжает депортировать наших украинских детей в Россию. И чрезвычайно трудно потом вообще искать этих детей», - подчеркнул глава государства.

Отдельно украинский президент выразил обеспокоенность судьбой украинских журналистов, взятых в плен, и подтвердил информацию о гибели журналистки Виктории Рощиной в плену. Зеленский попросил папу Франциска содействовать возвращению украинских журналистов, общественных деятелей и руководителей общин, которые стали заложниками. В рамках этой инициативы Украина передаст Ватикану список пленных журналистов.

Зеленский также отметил, что более 400 украинских женщин остаются в плену, а по данным Международного комитета Красного Креста и других источников, там находятся 1700 гражданских лиц. По оценкам украинских властей, это число может быть значительно выше. Президент добавил, что почти все освобожденные из плена нуждаются в медицинской помощи и длительной реабилитации.