Суд в Китае вынес смертный приговор бывшему заместителю главы центрального банка Фаню Ифэю за взяточничество, однако исполнение приговора отложено на два года. По данным китайских СМИ, после этого срока приговор может быть заменен на пожизненное заключение, без права на смягчение или досрочное освобождение.

Фаня Ифэя, который также занимал руководящие посты в таких крупных финансовых учреждениях, как China Construction Bank, признали виновным в получении более 386 млн юаней (около $54,55 млн) взяток. Суд подчеркнул, что масштаб злоупотреблений бывшего чиновника, как и социальные последствия его действий, «нанесли исключительный вред интересам государства и общества».

Фань Ифэй стал самой крупной фигурой среди чиновников Народного банка Китая, арестованных в рамках антикоррупционной кампании Си Цзиньпина, начатой более десяти лет назад. В конце 2022 года он оказался под следствием, а в 2023 году был исключен из Коммунистической партии Китая.

Кампания направлена на искоренение коррупции в финансовом секторе, от высокопоставленных должностей до низших звеньев, где чиновники обвиняются во взяточничестве и злоупотреблении властью.

Антикоррупционный орган Китая начал масштабное расследование, которое за последние месяцы охватило десятки крупных фигур в стране, включая бывшего председателя государственного Банка Китая Лю Лянгэ и экс-главу China Life Insurance Ван Биня. По данным государственных СМИ, Лю Лянгэ признался в получении взяток на сумму более 121 млн юаней, тогда как в отношении Ван Биня выдвинули обвинения в злоупотреблении служебным положением и вымогательстве.