Согласно новому опросу The Wall Street Journal, республиканский кандидат Дональд Трамп уверенно обходит Камалу Харрис по вопросам внешней политики в семи так называемых шатких штатах. Опрос показал, что 50% избирателей считают Трампа более способным справиться с войной в Украине, в то время Харрис поддерживают лишь 39%.

Среди избирателей, которые обеспокоены эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, 48% респондентов доверяют именно Трампу, тогда как Харрис предпочитают только 33%.

Особое значение в опросе придается мнению независимых избирателей — тех, кто не склонен поддерживать определенную партию. Среди них почти половина отдали предпочтение Трампу в вопросе Украины, и 43% — в ситуации на Ближнем Востоке.

Опрос был проведен с 28 сентября по 8 октября среди 2100 избирателей в ключевых штатах США. Погрешность составила 2,1 процентного пункта. Данные также показывают, что, несмотря на лидерство Трампа по вопросам внешней политики, на общенациональном уровне кампания Демократической партии опережает его по показателям в некоторых других вопросах.

По последним данным, кандидат от Демократической партии опережает Трампа с 46% против 43% в общенациональном опросе Reuters/Ipsos, однако в семи штатах, которые могут определить исход выборов, предпочтения очевидно смещаются в сторону Трампа.