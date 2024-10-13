ПОЛИТИКА
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Трамп: до Третьей мировой войны осталось...
Экс-президент США вновь раскритиковал действия администрации Байдена и предупредил о скором глобальном конфликте
Трамп: до Третьей мировой войны осталось...
Дональд Трамп / Фото: Reuters / Others
13 октября 2024 г.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выступил с тревожным прогнозом на митинге в Калифорнии. Он заявил о возможности начала мировой войны в ближайшие месяцы из-за действий нынешней американской администрации.

«Я беспокоюсь насчет следующих трех-четырех месяцев в том плане, что мы окажемся в состоянии мировой войны из-за людей, которые у нас есть [в правительстве]», — сказал Трамп.

Бывший президент вновь подверг критике политику администрации Джо Байдена и повторил свое обещание урегулировать конфликт в Украине и «прекратить хаос на Ближнем Востоке» в случае своего избрания. Трамп утверждает, что сможет закончить украинский конфликт за сутки, если вернется в Белый дом.

По мнению Трампа, его победа на выборах приведет к восстановлению мира, в то время как победа его оппонента от Демократической партии, Камалы Харрис, может привести к апокалиптическим последствиям.

До этого экс-президент выражал обеспокоенность обсуждениями возможных ударов Украины по России, отметив, что российский президент Владимир Путин говорит о ядерном оружии, на что Джо Байден, по его мнению, не знает, как реагировать.

Ранее российские официальные лица неоднократно грозили началом ядерной мировой войны, если с руководства Украины снимут ограничения на удары по России дальнобойным оружием.

Несмотря на то что США разрешили Украине применять американское оружие по военным целям на территории России вблизи Харьковской области, Вашингтон отказался расширять географию ударов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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