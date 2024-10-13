Президент Украины Владимир Зеленский поделился новой схемой взаимодействия с западными партнерами, в частности с Францией, в оборонной сфере. Ключевая идея — создание совместных оборонных производств на территории Украины с привлечением иностранных инвестиций.

«На уровне министерств обороны это прорабатывается. Уже работает датская модель, когда правительства государств-партнеров привлекают инвестиции в производство оружия, а новую французскую модель мы рассматриваем как возможность привлекать инвестиции в создание именно новых производств», — пояснил Зеленский.

В своем видеообращении 12 октября президент подчеркнул потенциал Украины в производстве вооружений. «Наши промышленные мощности позволяют нам производить гораздо больше беспилотников, больше снарядов и военной техники, чем позволяют финансовые возможности нашей страны», — заявил украинский президент. Он также отметил готовность партнеров, не имеющих возможности поставлять оружие напрямую, оказать финансовую поддержку.

Зеленский упомянул о «специальных технологиях» некоторых партнеров, которые могут быть использованы для усиления обороноспособности Украины. По его словам, именно благодаря таким инвестициям Украина уже смогла существенно увеличить собственное производство БПЛА.

Это заявление появилось на фоне европейской дипломатической деятельности Зеленского. 10 октября он посетил Рим, где представил итальянскому премьер-министру Джорджи Мелони детали «плана победы» Украины. Во время визита во Францию президент обсудил с Эммануэлем Макроном военную помощь и возможность использования дальнобойного оружия для ударов по территории России.

В тот же день в Лондоне Зеленский встретился с генеральным секретарем Марком Рютте и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. На повестке дня были вопросы усиления украинской системы ПВО, укрепления авиационных возможностей и инвестиций союзников в производство снарядов, дронов и дальнобойных средств в Украине.