Северная Корея приказала своим артиллерийским подразделениям вблизи границы с Южной Кореей быть готовыми к огню. Об этом в воскресенье сообщили государственные СМИ со ссылкой на правительство.

Некоторые перебежчики и активисты в Южной Корее доставляют на Север посылки с гуманитарной помощью и сбрасывают листовки с критикой лидера Ким Чен Ына. Северная Корея обвинила в этой практике южнокорейских военных. В качестве ответной меры Пхеньян начал отправлять на Юг воздушные шары с мусором и помоями.

Центральное информагентство КНДР процитировало представителя военных, который заявил, что Пхеньян видит угрозу увеличения числа БПЛА, а также опасается их появления над столицей. Военным было приказано готовиться ко всем сценариям, включая конфликт.

В пятницу Северная Корея обвинила Южную Корею в том, что та посылала беспилотники в Пхеньян ночью на этой и прошлой неделе, и заявила, что это вторжение требует ответных действий.

Ким Ё Чжон, высокопоставленная чиновница и сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, в субботу пригрозила Сеулу «ужасной катастрофой». Она сказала, что вина лежит на южнокорейских военных, если они не смогли идентифицировать беспилотники, посланные неправительственной организацией, пересекающей границу.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что отвергает обвинения Пхеньяна.