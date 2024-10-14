Народно-освободительная армия Китая приступила к военным учениям вблизи Тайваня, в рамках которых Пекин проверяет возможность блокировать остров. Об этом заявил представитель Восточного командования армии Китая Ли Си.

По его словам, учения под названием «Совместный меч — 2024В» охватывают вопросы морского и воздушного патрулирования, блокирование ключевых портов и точечные удары по морским и наземным целям в районе Тайваня.

«Учения служат суровым предупреждением сепаратистским силам, стремящимся к «независимости Тайваня», и являются справедливым и необходимым шагом для защиты национального суверенитета и сохранения государственного единства», — подчеркнул Ли Си.

Китай задействовал военно-морские и военно-воздушные силы, ракетные войска и другие части армии. Издание Guancha сообщило, что учения охватывают весь остров, включая западный Тайваньский залив и его восточные, южные и северные районы.

Тайваньские власти назвали эти учения «вопиющей провокацией». Источник Reuters на острове подтвердил, что Пекин отрабатывает блокаду портов на севере и юге Тайваня, а также международных морских путей, которые могут использовать иностранные силы.

Тайвань и материковый Китай окончательно разделились в 1949 году после гражданской войны. Пекин утверждает, что Тайвань — его часть, и продвигает принцип «одного Китая», отвергая независимость острова. Тайвань же отказывается принять модель «одна страна — две системы», предложенную Китаем в 1980-х.

США поддерживают Тайвань и продолжают поставки военной техники на остров. Вашингтон признает суверенитет Китая над Тайванем, но считает статус острова неопределенным. Президент США Джо Байден не раз заявлял, что готов защитить Тайвань в случае нападения Китая.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин обозначил цель сделать китайскую армию «мировой силой» к 2027 году. США рассматривают это как возможную подготовку к вторжению на Тайвань.

В последние годы Пекин усилил военную активность в Тайваньском проливе, несмотря на заявления о «мирном воссоединении» с Тайванем. В марте премьер-министр Ли Цян отметил, что Пекин твердо стоит на пути к объединению Китая. Однако, как сообщил директор ЦРУ Уильям Бернс, китайские лидеры сомневаются в успехе вторжения на Тайвань.