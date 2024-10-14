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Китай озадачен верностью Кубы социализму
Пекин призывает Гавану к рыночным реформам на фоне экономического кризиса на островном государстве. Куба сопротивляется значительным изменениям, несмотря на высокую инфляцию и падение производства
Китай озадачен верностью Кубы социализму
Нехватка питьевой воды на Кубе / Фото: Reuters / Others
14 октября 2024 г.

Куба в последние годы столкнулась с серьезной инфляцией. Она достигла 77%. Власти страны сняли некоторые ограничения для частного бизнеса. Это помогло экономике. Однако Пекин озадачен нежеланием Гаваны проводить значимые рыночные реформы, сообщает Financial Times.

Источники среди экономистов и дипломатов сообщают, что китайские чиновники озадачены и разочарованы нежеланием Кубы проводить решительные рыночные реформы, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию.

Экономические связи между двумя странами остаются слабыми. За последние пять лет импорт Кубой китайских товаров упал с $1,7 млрд до $1,1 млрд, а китайские инвестиции в кубинскую экономику описываются как «смехотворно малые» по сравнению с общим объемом китайских инвестиций в регион.

Куба переживает серьезный финансовый кризис. По официальным данным, в 2023 году экономика страны сократилась на 2%, а инфляция достигла 30%. Однако независимые эксперты считают эту оценку заниженной. В ответ на кризис кубинские власти ослабили некоторые экономические ограничения, что привело к росту числа частных предпринимателей.

Несмотря на эти меры, Куба продолжает сталкиваться с серьезными экономическими проблемами, включая падение производства сахара до рекордно низкого уровня за более чем столетие. Это привело к расторжению контракта на экспорт 400 тыс. тонн сахара в Китай.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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