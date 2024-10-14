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Норвегия опасается терактов
Норвегия восстанавливает пограничные проверки после повышения уровня террористической угрозы
Норвегия опасается терактов
Норвегия вводит временные проверки на границах с другими странами Западной Европы / Фото: Reuters
14 октября 2024 г.

Норвегия вводит временные проверки на границах с другими странами Западной Европы после повышения уровня террористической угрозы. По данным полиции, проверки продлятся до 22 октября. В заявлении правоохранителей говорится о «сложной картине угрозы», которая вынудила к таким мерам.

Решение о пограничном контроле было принято после того, как 8 октября норвежское агентство внутренней безопасности PST повысило уровень угрозы с «умеренного» до «высокого» по пятибалльной шкале. Агентство подчеркнуло, что возросла угроза для еврейских и израильских объектов в Норвегии.

Норвегия не является членом Европейского союза, однако входит в Шенгенскую зону, что обычно позволяет путешествовать без паспортного контроля. Страна имеет сухопутные границы со Швецией и Финляндией, которые также входят в Шенгенскую зону.

Шенгенская зона обеспечивает свободу передвижения для более чем 425 млн граждан ЕС, а также для лиц, проживающих или находящихся на территории ЕС. Эта свобода позволяет гражданам ЕС жить, работать и путешествовать в любой стране зоны без необходимости получать разрешения.

На данный момент большинство стран ЕС являются участниками Шенгенской зоны. Болгария и Румыния присоединились к зоне для внутренних воздушных и морских сообщений с марта 2024 года, но контроль на сухопутных границах с этими странами пока сохраняется. В этом году обсуждения по поводу отмены сухопутного контроля продолжаются.

Германия также недавно усилила контроль на своих границах. В сентябре немецкие власти восстановили пограничные проверки на шесть месяцев для борьбы с миграцией и преступностью. Министр внутренних дел Нэнси Фезер заявила, что эта мера необходима для защиты от угроз терроризма и других опасностей.

Полиция Норвегии уточнила, что новые меры не включают проверку каждого пересекающего границу, и задержек на переходах не ожидается.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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