Президент США Джо Байден прибыл во Флориду, чтобы оценить последствия урагана «Милтон», второго шторма, обрушившегося на штат за последние недели. В результате урагана, по официальным данным, погибли 17 человек. Многие районы остаются без электричества.

Байден прибыл в Тампу утром, где из вертолета осмотрел разрушенные районы. На пляже Сент-Пит его встретили федеральные и местные власти, чтобы проинформировать о ситуации. Один из местных жителей, используя надпись «Помогите нам» на груде мусора, попытался привлечь внимание президента.

Байден также встретился с сотрудниками служб быстрого реагирования и выступил с речью, поблагодарив местных жителей за поддержку друг друга.

Президент сообщил, что электричество вернули примерно двум из трех миллионов человек, оставшихся без света после шторма. Он отметил, что тысячи энергетиков прибыли из 43 штатов и Канады, чтобы помочь восстановить сеть. Байден также объявил о новой федеральной помощи в размере 612 млн долларов для жителей, пострадавших от ураганов.

Тем временем наводнения продолжаются в районе залива Тампа и возле Сэнфорда, где уровень рек все еще поднимается, сообщает Национальная метеорологическая служба.

Аналитики связывают увеличение числа ураганов с изменением климата. Два шторма подряд вновь поставили вопросы о готовности инфраструктуры США.

Хотя Милтон оказался не таким разрушительным, как первоначально прогнозировалось, аналитики оценили застрахованные убытки в 30-60 млрд долларов.