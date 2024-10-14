США усиливают военную поддержку Израиля, отправив в страну передовую систему противовоздушной обороны THAAD и перекинув в регион еще больше американских военнослужащих. Об этом пишет газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в Пентагоне. Позже в военном ведомстве подтвердили это решение.

Президент США Джо Байден уточнил, что этот шаг подчеркивает «железную» приверженность Вашингтона защите Израиля. При этом США отметили, что перекинут новые вооружения на фоне «‎растущей угрозы ракетных атак‎» со стороны Ирана.

Министр обороны США Ллойд Остин одобрил размещение как самой системы THAAD, так и обслуживающего ее персонала для усиления израильской системы ПВО. Решение было принято вскоре после того, как 1 октября Иран выпустил серию ракет по Израилю в ответ на убийства лидеров ХАМАС и ливанской «Хезболлы». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал ответные меры, что усилило опасения по поводу возможного расширения регионального конфликта.

Система THAAD, обладающая большей дальностью действия по сравнению с существующими системами ПВО Израиля, представляет собой значительное усиление оборонительных возможностей страны. Для управления такой сложной системой требуется обученный экипаж из 94 американских солдат.

Иран в свою очередь выступил с предупреждением против присутствия войск США в Израиле. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что США «подвергают жизни своих солдат риску». Несмотря на призывы Вашингтона к дипломатии и деэскалации, критики отмечают, что военная поддержка Израиля со стороны США остается неизменной. Она включает ежегодную помощь в размере $3,8 млрд, а также дополнительные $14 млрд, выделенные с начала войны в Газе в прошлом году. По подсчетам американских СМИ, военная помощь США составляет до 15% всего бюджета Израиля.

Военные аналитики считают, что развертывание THAAD свидетельствует о возможной задержке израильского удара по Ирану: страна, скорее всего, дождется полного вывода системы и подготовки ее к состоянию боеготовности.