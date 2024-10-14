США усиливают военную поддержку Израиля, отправив в страну передовую систему противовоздушной обороны THAAD и перекинув в регион еще больше американских военнослужащих. Об этом пишет газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в Пентагоне. Позже в военном ведомстве подтвердили это решение.
Президент США Джо Байден уточнил, что этот шаг подчеркивает «железную» приверженность Вашингтона защите Израиля. При этом США отметили, что перекинут новые вооружения на фоне «растущей угрозы ракетных атак» со стороны Ирана.
Министр обороны США Ллойд Остин одобрил размещение как самой системы THAAD, так и обслуживающего ее персонала для усиления израильской системы ПВО. Решение было принято вскоре после того, как 1 октября Иран выпустил серию ракет по Израилю в ответ на убийства лидеров ХАМАС и ливанской «Хезболлы». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал ответные меры, что усилило опасения по поводу возможного расширения регионального конфликта.
Система THAAD, обладающая большей дальностью действия по сравнению с существующими системами ПВО Израиля, представляет собой значительное усиление оборонительных возможностей страны. Для управления такой сложной системой требуется обученный экипаж из 94 американских солдат.
Иран в свою очередь выступил с предупреждением против присутствия войск США в Израиле. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что США «подвергают жизни своих солдат риску». Несмотря на призывы Вашингтона к дипломатии и деэскалации, критики отмечают, что военная поддержка Израиля со стороны США остается неизменной. Она включает ежегодную помощь в размере $3,8 млрд, а также дополнительные $14 млрд, выделенные с начала войны в Газе в прошлом году. По подсчетам американских СМИ, военная помощь США составляет до 15% всего бюджета Израиля.
Военные аналитики считают, что развертывание THAAD свидетельствует о возможной задержке израильского удара по Ирану: страна, скорее всего, дождется полного вывода системы и подготовки ее к состоянию боеготовности.