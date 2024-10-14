Пхеньян 14 октября сообщил о перехвате десятков южнокорейских дронов в своем воздушном пространстве. По данным властей КНДР, беспилотники за последние дни трижды появлялись в небе над Пхеньяном и разбрасывали пропагандистские листовки.

Государственное информационное агентство ЦТАК сообщило, что листовки были наполнены «подстрекательскими слухами и мусором». В МИД КНДР сообщили, что нарушение воздушного пространства Пхеньяна «можно расценивать как военное нападение».

Ким е Чжон, влиятельная сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, выступила со строгим предупреждением в адрес Сеула. Она подчеркнула: если беспилотники с юга продолжат нарушать воздушное пространство Северной Кореи, это приведет к «страшной катастрофе».

Это первый случай, когда КНДР открыто обвинила своего соседа в использовании беспилотников для распространения листовок. Высказывания сестры Кима отражают обострение напряженности на Корейском полуострове, особенно после активизации ракетных испытаний в Северной Корее.

На прошлой неделе военные КНДР объявили о планах перерезать все автомобильные и железные дороги, соединяющие страну с Южной Кореей, одновременно усиливая защиту своих границ. По сообщениям южнокорейских СМИ, вдоль линии разграничения были размещены десятки тысяч наземных мин. Кроме того, Пхеньян приказал артиллерийским подразделениям подготовиться к возможному началу полномасштабной войны.

Сеул пока не подтвердил заявления Северной Кореи о запуске беспилотников. Министр обороны Южной Кореи опроверг эти утверждения, а Объединенный комитет начальников штабов усомнился в достоверности сообщений.

Инцидент с беспилотниками и воинственными заявлениями со стороны Пхеньяна подчеркивает растущее напряжение в отношениях между двумя Кореями. Впрочем, у КНДР долгая история использования подобной агрессивной риторики в адрес Сеула для укрепления внутренней поддержки и отвлечения внимания от внутренних проблем. Вполне возможно, что и в этот раз вся воинственная подготовка — всего лишь попытка отвлечь внимание.