Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что его ведомство совместно с МВД прорабатывает новую систему найма мигрантов, направленную на ограничение их свободного въезда. В интервью «Ведомостям» он отметил, что предлагаемая «цивилизованная модель» позволит снизить риски для бизнеса и обеспечить организованный набор работников из-за рубежа.

По мнению Котякова, текущая модель создает сложности для работодателей, которые несут расходы на обучение и медосмотр мигрантов, не имея при этом гарантий от увольнения работников. Он подчеркнул, что новая система будет предусматривать, что обучение и подготовка мигрантов пройдут на родине. Это якобы обеспечит работодателям больше гарантий и установит ответственность за работников.

«Должны формироваться прозрачные, понятные правила финансовых отношений между будущим работником и работодателем. Например, если компания несет затраты, то у работника должны быть обязательства по возврату этой суммы в случае ухода», — сказал Котяков.

Министр добавил, что новый порядок найма будет ориентирован на привлечение квалифицированных кадров, хотя в стране останется спрос и на работников с меньшей квалификацией.

По результатам опросов Российского союза промышленников и предпринимателей и hh.ru, более половины российских компаний, нанимающих мигрантов, сталкиваются с дефицитом рабочей силы. Ключевой проблемой работодателей является нехватка специалистов с нужной квалификацией. Около 20% компаний отметили, что ограничения на использование мигрантов также затрудняют найм.