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«Бизнес-разборки» в Москве: взрыв автомобиля на Профсоюзной
В Москве утром 15 октября произошел взрыв автомобиля, в результате которого пострадали три человека, включая шестилетнего ребенка
«Бизнес-разборки» в Москве: взрыв автомобиля на Профсоюзной
Автомобиль после взрыва СВУ / Фото : ТК «Столичный СК» / Others
15 октября 2024 г.

На улице Профсоюзная в Москве утром 15 октября произошел взрыв, в результате которого пострадали трое: шестилетний ребенок, его отец и сосед.

Как сообщает Baza, взрывчатка была размещена между капотом и лобовым стеклом с водительской стороны автомобиля Tank. ТАСС утверждает, что устройство было закреплено под днищем, а по информации Shot, бомба лежала на капоте, прикрытая детской пеленкой.

Владельцем автомобиля оказался 44-летний Виктор Мишачев, гендиректор компании «Шейкер групп» и владелец долей в барах «Гадкий койот», Dirty Dance Bar в Москве и «Бунин Бар» в Екатеринбурге.

По данным СМИ, он увидел пакет на капоте и попытался его убрать, после чего произошел взрыв. В результате ему оторвало часть кисти, его сын получил рассечение головы, а сосед — ранение ноги.

Следователи рассматривают бизнес-разборки как одну из версий покушения на убийство. Сообщается, что у Мишачева были разногласия с сотрудниками из-за задержек по зарплате, что могло стать причиной нападения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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